نباتان "شائعان" لهما نفس تأثيرات حقن فقدان الوزن دون أعراض جانبية

كشفت دراسة جديدة أن "نباتين شائعين" يشكلان أملاً لتطوير أدوية جديدة للتخلص من الوزن الزائد، بحسب ما أظهرته نتائج بحث أجراه فريق بحثي من إسبانيا.

وقال الباحثون إن النباتين، اللذين لم يتم الكشف عن اسمهما بعد، ينتجان مواد كيميائية تشابه تأثيرات دواء "أوزمبك" المعروف بفاعليته في خفض الوزن بشكل ملحوظ، والذي نال شهرو واسعة مؤخرًا.

وتشتمل تلك المواد الكيميائية على منبهات GLP-1 التي قد تكون بديلاً طبيعيًا للأدوية الاصطناعية المستخدمة حاليًا، والتي ترتبط بآثار جانبية غير مرغوب فيها.

وفي تصريح للصحافة، أوضحت الدكتورة إيلينا مورسيا، الباحثة الرئيسة في الدراسة والتي تعمل في الجامعة الكاثوليكية في مورسيا، أنهم "في المراحل الأولى من تطوير منبهات GLP-1 الجديدة المشتقة من مصادر طبيعية."

وأضافت: "إذا تم تأكيد فاعليتها في التجارب السريرية، فإننا سنكون على موعد مع خيارات علاجية جديدة تساعد في إدارة السمنة بطريقة فعالة ودون آثار جانبية مزعجة."