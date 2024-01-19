بريطانيا.. تحذير من تفشي الحصبة بمعدل خطير‭ ‬

حذرت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، اليوم الجمعة، من أن تفشي مرض الحصبة في وسط إنجلترا قد ينتشر إلى مدن وبلدات أخرى ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الإقبال على تلقي اللقاح.

وأعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة حالة الطوارئ الوطنية؛ مما يشير إلى تزايد المخاطر على الصحة العامة.

وأكدت أن هناك 216 حالة مؤكدة و103 حالات محتملة في وست ميدلاندز منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، وأغلبها لأطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

وقالت جيني هاريس، الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي: "مع انخفاض معدل تلقي اللقاح في بعض المجتمعات، تزداد خطورة تفشي الفيروس في مدن وبلدات أخرى".