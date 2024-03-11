بعد كوفيد.. الهند تسعى لإنتاج لقاحات الملاريا وحمى الضنك

قال الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال الهندي، أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، إنه يتطلع لإنتاج لقاحات لأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح أدار بوناوالا، خلال مقابلة، أن ذلك يمكن أن يكون من خلال إعادة توظيف المرافق المستخدمة في صنع لقاحات فيروس كورونا.

وذكر أنه مع تقليص عملية تصنيع لقاح "كوفيد-19" بسبب تراجع الطلب، تستخدم الشركة في المقابل هذه المرافق لتصنيع أحدث اللقاحات لديها، والتي تقدر أنها ستعزز الإنتاج الإجمالي بمقدار مليارين ونصف المليار جرعة.