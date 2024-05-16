في زمن الوجبات الضخمة.. كيف تخفف من الحصص الغذائية المستهلكة؟

تزايد مؤخرًا حجم الحصص الغذائية والأطعمة التي يتم شراؤها من المتاجر ومحلات الوجبات الجاهزة؛ ما يؤكد الخبراء أنه السبب الرئيس في زيادة الوزن، وذلك وفقًا لدراسات صحية أثبتت زيادة بنسبة 50% بوزن الأفراد منذ التسعينيات.

بالإضافة إلى ذلك، زاد حجم طبق العشاء النموذجي بمقدار 6 سم منذ السبعينيات، ويرجع هذا الاتجاه جزئيًّا إلى الاعتقاد بأننا يجب أن ننهي كل شيء في طبقنا. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات أن الناس سيستمرون في تناول الطعام حتى عندما يشعرون بالشبع. كما أسهمت أزمة غلاء المعيشة الحالية في الرغبة في عدم إهدار الطعام.

كيف تخفف من حجم الوجبات؟

الخضار

ولمكافحة هذه المشكلات، يوصى الخبراء بتقديم حصص بأحجام معتدلة، فعلى سبيل المثال، يجب أن يتكون العشاء من شريحتين من اللحم، وشريحتين أو ثلاث من البطاطا المشوية، وحصة معقولة من الخضراوات.

علاوة على ذلك، يُنصح خبراء التغذية بإضافة المزيد من الخضراوات إلى الطبق لأنها منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالعناصر الغذائية. أما عندما يتعلق الأمر بأطباق المعكرونة، فيوصى بتناول 75 غرامًا منها (الوزن قبل الطهي).

البقوليات

ويمكن أن تساعد إضافة المزيد من البقوليات، مثل: العدس الأحمر، على زيادة حجم الوجبة دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية. كما يمكن تطبيق المبادئ ذاتها على الوجبات الأخرى، مثل: السمك، والبطاطا المقلية.