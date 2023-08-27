هذا التمرين البسيط يحميك من مخاطر ارتفاع الكوليسترول

ارتفاع نسبة الكوليسترول يشكل خطراً رئيسياً على حياتنا، وقد يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ومن أسباب ارتفاع الكوليسترول عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كاف، إذ من المفيد ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً، وفق ما أوصت به هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

لكن هناك أشخاص لا يجدون الوقت الكاف أو المقدرة على ممارسة التمارين بشكل منتظم، إلا أن المدرب الشخصي وسفير اللياقة البدنية في المملكة المتحدة في "Renpho"، لي ميتشل، نصح بممارسة تمرين بسيط وهو اللوح الخشبي (بلانك) الذي يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول.

ووفقاً لميتشل يتضمن التمرين الاستلقاء على مقدمة الجسم ورفعه عن الأرض بيديك أو بمرفقيك، للحفاظ على الجزء العلوي من جسمك وساقيك فوق الأرض. ويجب أن يظل الجسم مستقيما قدر الإمكان للحصول على فوائد التمرين بشكل كامل.

وبين ميتشل أن التمارين المتساوية القياس مثل "بلانك" هي شكل من أشكال تدريب القوة حيث تنقبض العضلات دون حركة المفاصل، ما يعني عدم وجود تغيير واضح في طول العضلات أو زاوية المفصل في أثناء التمرين.

وتشمل الأمثلة تمارين الثبات، والجلوس مع الاستناد إلى الحائط، وتتطلب هذه التمارين من الأفراد اتخاذ وضعية ثابتة، وتنشيط مجموعات عضلية معينة للحفاظ على الانكماش لمدة محددة.

كما كشفت دراسة نشرت هذا العام في المجلة الطبية البريطانية أن التمارين متساوية القياس، مثل "بلانك" والجلوس إلى الحائط، هي المفتاح لخفض ضغط الدم.

ووفق الدراسة فإن أنماط التدريب المختلفة تعمل على تحسين ضغط الدم في أثناء الراحة، وخاصة التمارين المتساوية القياس.

كما أكدت دراسات مختلفة فوائد التمارين الرياضية بخفض الكوليسترول بشكل عام، وفق "إكسبريس".