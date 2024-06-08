5 أطعمة يمكن تناولها بكميات كبيرة دون زيادة الوزن
في عالم مليء بالخيارات الغذائية، يبحث الكثيرون عن الأطعمة التي يمكنهم تناولها بكميات كبيرة دون أن تؤثر على وزنهم، ومن بين هذه الأطعمة تبرز الفواكه والخضروات التي تتميز بمحتواها العالي من الماء، والألياف، والسعرات الحرارية المنخفضة.
إليك قائمة بخمسة من هذه الأطعمة:
الكرفس
يتكون الكرفس من 95% ماء، ويحتوي على كميات جيدة من الألياف وفيتامين C، ولكنه يحتوي على ست سعرات حرارية فقط لكل حصة.
الخيار
يعتبر الخيار مصدرًا غنيًّا بالماء، ويحتوي على فيتامين (ك)، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، ولكنه يحتوي على 16 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام.
التوت
يحتوي التوت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف، كما أنها غنية بالفيتامينين C وE، وتساعد على الهضم الجيد، وتشد الأنسجة لتمنحنا بشرة مشرقة.
الفراولة
تحتوي الفراولة على فيتامين C، والبوليفينول، وتقدم فقط 43 سعرة حرارية لكل 100 جرام.
البرتقال
يُعرف البرتقال بأنه غني بفيتامين C، ويحتوي على ألياف غذائية قيمة، ولكن يمكن تناوله بحذر للحفاظ على السعرات الحرارية المنخفضة.