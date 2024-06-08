5 أطعمة يمكن تناولها بكميات كبيرة دون زيادة الوزن

في عالم مليء بالخيارات الغذائية، يبحث الكثيرون عن الأطعمة التي يمكنهم تناولها بكميات كبيرة دون أن تؤثر على وزنهم، ومن بين هذه الأطعمة تبرز الفواكه والخضروات التي تتميز بمحتواها العالي من الماء، والألياف، والسعرات الحرارية المنخفضة.

إليك قائمة بخمسة من هذه الأطعمة:

الكرفس

يتكون الكرفس من 95% ماء، ويحتوي على كميات جيدة من الألياف وفيتامين C، ولكنه يحتوي على ست سعرات حرارية فقط لكل حصة.

الخيار

يعتبر الخيار مصدرًا غنيًّا بالماء، ويحتوي على فيتامين (ك)، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، ولكنه يحتوي على 16 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام.