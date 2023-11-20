المكسيك تسجل 7500 حالة سرطان رئة كل عام

أفاد تقرير صادر عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن المكسيك تسجل أكثر من 7500 حالة إصابة جديدة بسرطان الرئة و7000 حالة وفاة بسبب هذا المرض كل عام.

ويعد سرطان الرئة النوع الخامس من السرطانات، ويسجل أعلى معدل وفيات في المكسيك، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

ومن بين عوامل الخطر المختلفة التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة، سلط التقرير الضوء على التدخين، وكذلك عوامل أخرى مثل استنشاق الأسبستوس، والتعرض لفترة طويلة لتلوث الهواء العالي ودخان الحطب.

وبحسب التقرير، فإن دخان الحطب موجود في 16% من المنازل المكسيكية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن العامل الوراثي يلعب دورا في الإصابة بالمرض، ففي حال كان أحد أفراد العائلة مصابا بسرطان الرئة فإن خطر إصابة أبنائه بالمرض نفسه يصبح أعلى.

وأشار التقرير إلى إمكانية الحد من عوامل الخطر من خلال اتباع نمط حياة صحي، وتجنب استهلاك التبغ والتدخين السلبي، وتقليل أو تجنب التعرض لدخان الحطب.

كما لفت التقرير إلى أن هذا النوع من السرطان ينقسم إلى نوعين رئيسيين، سرطان الخلايا الصغيرة SCLC وسرطان الخلايا غير الصغيرة NSCLC، والأخير هو الأكثر شيوعا؛ لأنه يمثل 85-90% من الحالات.