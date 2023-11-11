هل تساعد زيارة الأصدقاء والأقارب على العيش فترةً أطول؟

ووجدت الدراسة، التي استمرت 13 عاما، أن الأشخاص الذين يحظون بزيارة واحدة على الأقل في الشهر من قبل أصدقائهم أو أفراد عائلتهم، هم أقل عرضة للوفاة بنسبة 39%، مقارنة مع أولئك الذين لا يجدون أحدًا يزورهم مطلقا.

ويقول خبراء إن التواصل المنتظم مع أفراد العائلة يساعد الأشخاص الذين يتقدمون بالسن على البقاء نشطين ومتفاعلين، وبأن الزيارات المتكررة غالبًا ما يتبعها طلب الأشخاص الذين تمت زيارتهم الرعاية الصحية أو حجز موعد مع الطبيب العام، ما يعني أنهم يعيشون فترة أطول.

وتعد الدراسة التي أجرتها جامعة جلاسكو هي الأكبر التي تبحث في كيفية إسهام الروابط الاجتماعية في تقليل خطر الوفاة بجميع أسبابه، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.

أعمار الفئة المستهدفة بالدراسة

وأفادت الصحيفة بأنه تم طرح أسئلة على المشاركين في الدراسة الذين تبلغ أعمارهم 57 عامًا في المتوسط، تتعلق بخمسة "مقاييس رئيسية" على صلة بالتواصل الاجتماعي، وهي: العيش بمفردك، والشعور بالوحدة، ووجود شخص تثقون به، والمشاركة في الأنشطة الجماعية الأسبوعية، وعدد المرات التي زارهم فيها الأصدقاء والعائلة.

وبحسب الدراسة، فإن جميع علامات الوحدة الخمس هذه ترتبط بشكل مستقل بزيادة خطر الوفاة المبكرة.

وأوضحت أن أولئك الذين افتقروا إلى جميع أنواع التفاعل الاجتماعي الخمسة كانوا أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف، فيما كان عامل "الزيارات المنتظمة من قبل الأصدقاء والعائلة" هو الأكثر أهمية إلى حد كبير، بينما كان عامل "العيش منفردا" هو ثاني أكثر العوامل تأثيرا على حياة المشاركين، والذي ارتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة 25 %.