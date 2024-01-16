بعد رواجه على تيك توك.. تحذيرات من تناول لحم البقر النيء (فيديو)
يروّج رواد تطبيق تيك توك لبعض العادات الغذائية الغريبة، ففي العام الماضي انتشرت صيحة طهي الدجاج بدواء معالجة السعال؛ ما جعل إدراة الغذاء والدواء الأمريكية تخرج عن صمتها ببيان تحذيري من تلك الممارسة.
ومؤخرًا، ظهر تجاه جديد انتشر على نطاق واسع، يشجع على استهلاك اللحوم البقرية النيئة، بزعم أنها تزيد الطاقة وتحسن عملية الهضم.
فهل يمكنك أكل لحم البقر النيء؟
وبحسب ما أورده موقع "يو اس توداي" فإن تناول اللحوم النيئة عادةٌ لا يدعمها العلم ولا الجهات الصحية. بل وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) على وجه التحديد بعدم تناول االلحوم النيئة، حتى لو بكميات صغيرة.
والأمر لا يقتصر على عدم تناول اللحوم النيئة فحسب، بل من المهم أيضًا توخي الحذر عند التعامل معها؛ إذ يوصى بالتأكد من غسل اليدين، وفصل اللحوم النيئة عن الأطعمة الأخرى، وتخزين بقاياها على الفور لضمان السلامة.
خطورة تناول اللحم البقر النيء
يؤكد خبراء في مجال الصحة أن تناول اللحوم النيئة رغم التحذيرات يمكن أن يؤدي إلى بعض العواقب المحتملة، لأنها تحتوي على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والعطيفة والليستيريا والإشريكية القولونية، والتي يمكن أن تعطل الجهاز الهضمي في الجسم، وتسبب أمراضًا خطيرة ومعدية.
ويحذر الأطباء من أن تلك الأمراض يمكن أن تؤدي إلى أعراض التسمم الغذائي مثل القيء والإسهال. كما إن البكتيريا "يمكن أن تسبب أمراضًا أكثر خطورة قد تصل للموت" لدى كبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
درجة الحرارة التي تجعل اللحوم آمنة
تقول جوليا زومبانو، أخصائية التغذية المسجلة في مركز كليفلاند كلينك للتغذية البشرية، إن الطريقة الوحيدة للقضاء على المخاطر وقتل البكتيريا الضارة المرتبطة باللحوم النيئة هي طهيها جيدًا.
وتتابع "هذا يعني أنه يجب طهي اللحوم على درجات حرارة مرتفعة، فشرائح اللحم النيئة أو المتوسطة النضج التي يطلبها البعض في المطاعم قد تحتوي على البكتيريا الخطيرة، لذلك يُفضّل تناولها مطهوة جيدًا دون ترك آثار للدماء".
وتضيف"توصي وزارة الزراعة الأمريكية بطهي لحوم البقر والعجل والماعز والضأن حتى تصل درجة حرارتها الداخلية إلى 74 مئوية".