بعد رواجه على تيك توك.. تحذيرات من تناول لحم البقر النيء (فيديو)

يروّج رواد تطبيق تيك توك لبعض العادات الغذائية الغريبة، ففي العام الماضي انتشرت صيحة طهي الدجاج بدواء معالجة السعال؛ ما جعل إدراة الغذاء والدواء الأمريكية تخرج عن صمتها ببيان تحذيري من تلك الممارسة.

ومؤخرًا، ظهر تجاه جديد انتشر على نطاق واسع، يشجع على استهلاك اللحوم البقرية النيئة، بزعم أنها تزيد الطاقة وتحسن عملية الهضم.

فهل يمكنك أكل لحم البقر النيء؟

وبحسب ما أورده موقع "يو اس توداي" فإن تناول اللحوم النيئة عادةٌ لا يدعمها العلم ولا الجهات الصحية. بل وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) على وجه التحديد بعدم تناول االلحوم النيئة، حتى لو بكميات صغيرة.

والأمر لا يقتصر على عدم تناول اللحوم النيئة فحسب، بل من المهم أيضًا توخي الحذر عند التعامل معها؛ إذ يوصى بالتأكد من غسل اليدين، وفصل اللحوم النيئة عن الأطعمة الأخرى، وتخزين بقاياها على الفور لضمان السلامة.