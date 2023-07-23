بسبب التورتيلا.. طوارئ في إسبانيا بعد تفشي تسمم غذائي خطير

كشفت صحيفة "20Minutos" الإسبانية، أن السلطات في البلاد تتعامل مع تفشٍّ لحالات التسمم الغذائي مؤخراً بسبب منتجات رقائق "التورتيلا" المعبأة.

وذكرت الصحيفة أن "وكالة سلامة الأغذية" قررت سحب العديد من منتجات رقائق التورتيلا المعبأة من شركات مختلفة، من السوق، بسبب علاقتها بتفشي حالات التسمم الغذائي.

وكانت إيطاليا أول من أبلغ عن حالتَيْ تسمم غذائي، من خلال "نظام الإنذار المبكر والاستجابة" التابع للاتحاد الأوروبي، وكان الطعام المشترك بين الحالتين هو التورتيلا التي تناولها الشخصان في بلد الوليد بإسبانيا.

بعد ذلك، أبلغت مدريد وفالنسيا "الشبكة الوطنية لمراقبة الأوبئة" بحالتين أخريين مصحوبتين بأعراض متوافقة مع حالتَيْ إيطاليا واستهلكتا المنتج نفسه.

وبحسب الصحيفة، فإن التسمم الغذائي الناتج عن منتجات التورتيلا "خطير ومهدد للحياة"، لذلك تم التعامل معه على أنه حالة طبية طارئة.

ويطلق على المرض المنتشر "التسمم الوشيقي"، وقال أحد الأطباء: "نظرًا لكونه مرضًا نادرًا، يجب اعتبار حالة واحدة بالفعل تفشيًا".