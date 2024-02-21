ماذا يحدث لجسمك عندما تشرب الصودا كل يوم؟

تشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبيرة من الشباب والبالغين، يتناولون الصودا كجزء روتيني من عاداتهم الغذائية. ومع ذلك، في حين أن مجرد التفكير في الصودا قد يثير أحاسيس الترقب والبهجة، فمن الضروري الخوض في الآثار الملموسة لهذا الاستهلاك المعتاد على صحة الفرد.

المكونات والسعرات

وبحسب تقرير نشره موقع huffpost، من الضروري فهم تركيبة هذا المشروب الموجود في كل مكان، إذ تشتمل الصودا على المياه الغازية، والمحليات (تتراوح من السكر إلى شراب الذرة عالي الفركتوز أو البدائل الاصطناعية)، وحمض الفوسفوريك لتعزيز النكهة والحفاظ عليها، والمنكهات الطبيعية. تحتوي بعض الأصناف أيضًا على الكافيين.

وفي المتوسط، توفر علبة أو زجاجة واحدة من الصودا العادية نحو 155 سعرة حرارية، و38 غرامًا من الكربوهيدرات، و37 غرامًا من السكر، و34 ملليغرامًا من الكافيين. لوضع هذه الأرقام في سياقها، تجدر الإشارة إلى أن جمعية القلب الأمريكية توصي بالحد من تناول السكر اليومي إلى 25 غرامًا للنساء و36 غرامًا للرجال، وهي أرقام تتجاوزها حصة واحدة من الصودا. وبالمثل، تنصح إدارة الغذاء والدواء بإبقاء استهلاك الكافيين أقل من 400 ملليجرام يوميًّا.