إهمال صحة الفم قد يهدد الحياة

دقّ طبيب أسنان ناقوس الخطر بعد اكتشاف دراسة جديدة تربط بين الإهمال في العناية بالأسنان والتهابات شديدة في منطقة الرأس والرقبة.

يدعو الدكتور فاروق حميد، من شركة "إستيتيك" لطب الأسنان، إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة إهمال صحة الفم، الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وحذّر الدكتور حميد من أن "الدراسات الحديثة كشفت عن روابط قوية بين سوء نظافة الفم والتهابات الرأس والرقبة الشديدة. فإهمال صحة الفم لا يؤدي فقط إلى مشاكل الأسنان، بل يزيد بشكل كبير من خطر دخول المستشفى بسبب هذه الالتهابات. وعندما تتفاقم التهابات الفم، فإنها يمكن أن تؤثر بسرعة على منطقة الرقبة، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة".

وأضاف: "على سبيل المثال، يمكن أن تنتشر التهابات قناة الجذر أو التهاب الأنسجة الداعمة للأسنان إلى منطقة الرقبة من خلال الأوعية اللمفاوية أو الأوعية الدموية. إن العلاج المناسب وفي الوقت المناسب لمشاكل الأسنان هو المفتاح لمنعها من التفاقم إلى حالات قد تهدد الحياة".