فاكهة تحتوي على فيتامينات متعددة تحارب الشيخوخة وتمنع أمراض القلب

تقدم لنا الطبيعة عددًا كبيرًا من الأطعمة ذات الفوائد الصحية الهائلة، بعضها معروف ومستهلك مثل البابايا أو البطيخ أو البرتقال؛ بينما البعض الآخر لا يُعرف إلا في مناطق معينة، على الرغم من غناه بالمواد المغذية.

وهذا هو الحال بالنسبة لفاكهة "النانش"، المعروفة أيضًا باسم "تشانغونغا" أو "الكاكايا"، وهي فاكهة صغيرة مستديرة من شجرة "بيرسونيما كراسيفوليا". ويعد الموطن الأصلي للشجرة هو أمريكا اللاتينية، وتوجد في دول مثل المكسيك، ونيكاراغوا، وكولومبيا، وغيرها.

إنها فاكهة صغيرة نسبيًّا، يبلغ قطرها حوالي 1 إلى 2 سم. قشرتها رقيقة ويختلف لونها من الأصفر إلى البرتقالي عندما تنضج. نكهتها غريبة، وغالبًا ما توصف بأنها حلوة وحامضة قليلاً وذات رائحة قوية.

وعلى الرغم من أنها ليست معروفة جيدًا مثل الفواكه الأخرى، إلا أنها تقدم العديد من الفوائد الصحية، من بينها أنها تساعد على منع الشيخوخة المبكرة، وتساعد على الإنتاج الطبيعي للكولاجين، وتوفر أيضًا الحماية لصحة القلب؛ وذلك بسبب مضادات الأكسدة.

وبالإضافة إلى هذه الفوائد، تُعد غنية بفيتامين "C" والألياف الغذائية مما يجعلها تعزز عملية الهضم، وتمنع الإمساك، وتعزز صحة الأمعاء، وخصائص مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من الأضرار التأكسدية، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

كما تحتوي على فيتامينات "B" والتي تعتبر ضرورية لاستقلاب الطاقة وعمل الجهاز العصبي، والمعادن وخصائص مضادة للالتهابات والاحتواء على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على إبقاء الجسم رطبًا، خاصة في الأجواء الحارة.

وتعتبر النانش فاكهة منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا صحيًّا لأولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في وزنهم أو تقليله دون التضحية بتناول العناصر الغذائية الأساسية.