خبير تغذية: يجب تناول هذه الأطعمة بعد سن الخمسين

مع تقدم السن، يفقد الإنسان نشاطه وتضعف قدراته، والدماغ من الأعضاء التي تشيخ، لكن خبير التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينزبورغ يكشف بعض الطرق للوقاية من ذلك.

يقول غينزبورغ إن تناول بعض الأغذية بعد سن الخمسين يمكن أن يؤخر شيخوخة الدماغ مثل إضافةالأسماك البحرية الدهنية إلى قائمة الأطعمة.

ويؤكد الخبير الروسي أن تناول أسماك مثل سمك السلمون أو الماكريل 3- 4 مرات في الأسبوع ضروري لعمل الجهاز العصبي المركزي، لأن هذه الأسماك مصدر رئيسي لأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة المهمة لأغشية الخلايا، إضافة إلى أنها مصدر لفيتامين D.

وحذر الدكتور غينزبورغ من الالتهابات واضطراب عمل الأمعاء، لأنها تسبب اضطراب وظائف الدماغ وتسرع شيخوخته بعد سن الخمسين، وتزيد من احتمال الإصابة بالاكتئاب، داعيا إلى تناول منتجات الألبان والحبوب كونها تحسن عملية الهضم.

ونصح الخبير الروسي بتناول منتجات الألبان المخمرة 1-2 مرة في اليوم، إلى جانب تناول منتجات غنية بالألياف الغذائية مثل خبز الحبوب الكاملة، والحنطة السوداء والشوفان.

وشدد على ضرورة أن يحصل الإنسان بعد سن الخمسين على مركبات الفلافونويد ومجموعة فيتامين B الموجودة في الثمار والخضار الورقية والخضروات والفواكه.