لقاح جديد يبعث الأمل لمرضى سرطان الجلد

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن العلماء وصلوا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من تجربة أول لقاح شخصي في العالم لعلاج سرطان الجلد.

ووفق الصحيفة، فإن الجهد العلمي تقوده مؤسسة مستشفيات جامعة كوليدج لندن التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بناءً على النجاح الذي حققته تجربة المرحلة الثانية، ووجدت فيه أن اللقاحات قللت بشكل كبير من خطر عودة السرطان لدى مرضى سرطان الجلد.

ونقلت عن الدكتورة هيذر شو، المنسقة الوطنية للتجربة قولها، إن "اللقاحات لديها القدرة على علاج الأشخاص المصابين بسرطان الجلد، ويتم اختبارها على سرطانات أخرى، بما في ذلك سرطان الرئة والمثانة والكلى".