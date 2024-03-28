حُقن منع الحمل ترفع نسبة الإصابة بـ"نوع خطير" من الأورام

وجدت دراسة جديدة وجود صلة بين أدوية البروجستيرون وزيادة خطر الإصابة بأورام المخ، بحسب ما أورده موقع "كوزموبوليتان"، المهتم بصحة المرأة.

الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) من قبل باحثين في الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وجدت أن الاستخدام المتواصل لبعض أدوية البروجستيرون مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالورم السحائي، هو أحد الأورام التي تتشكل في الأنسجة المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي.

وعلى الرغم من أن الورم السحائي غالبًا ما يكون حميدًا (غير سرطاني)، إلا أن موقع هذه الأورام قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، قد تشمل تغيرات في الرؤية، وفقدان السمع والشم والذاكرة، بالإضافة إلى النوبات، وضعف في حركة الذراعين أو الساقين.

ووفقًا للدراسة، فإن أحد الأدوية التي تحتوي على البروجستيرون، والمعروفة باسم "ميدروكسي بروجستيرون أسيتات"، وهي حقنة لمنع الحمل تباع باسم "ديبو بروفيرا"، ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالورم السحائي 5 أضعاف.

وتعد هذه الدراسة صادمة، خاصة أن ملايين النساء حول العالم يستخدمن علاجات البروجستيرون إما كدواء لمنع الحمل، أو لعلاج بعض الأمراض النسائية، مثل التهاب بطانة الرحم.