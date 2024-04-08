هل يعتبر الفستق الحلبي بروتينًا كاملاً؟

الوعي المتزايد بأهمية البروتين في وجباتنا الغذائية جعلنا نبحث عن أفضل مصادره، لأنه من العناصر الغذائية الأساسية، التي تلعب دورًا حيويًا في بناء وإصلاح الأنسجة، وإنتاج الإنزيمات والهرمونات، ودعم نظام المناعة الصحي.

أخيرا، وجدت دراسة أجرتها جامعة إلينوي الأمريكية أن الفستق الحلبي يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة اللازمة للنمو والحفاظ على الصحة. وتعرَف إدارة الغذاء والدواء "البروتين الكامل" بأنه الغذاء الذي يحتوي على كميات كافية من كل من الأحماض الأمينية الأساسية التسعة.

ويجمع خبراء في مجال الصحة، على أنه يجب استهلاك الأحماض الأمينية الأساسية؛ لأنها لبنات بناء العضلات القوية والهرمونات وناقلات العناصر الغذائية ونظام المناعة القوي، في النظام الغذائي.

وبحسب خبراء التغذية، فإن جميع المكسرات والبذور تقريبًا تفتقر إلى عدد معين من الأحماض الأمينية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها بروتينًا كاملاً، باستثناء الفستق الحلبي.

وأضافوا "يوفر الفستق وجبة خفيفة من البروتين وقابلة للهضم بسهولة ولا تتطلب الطهي. كما يوفر بديلاً عن اللحوم للنباتيين، وأولئك الذين يريدون الحصول على البروتين من مصادر نباتية".

وتابعوا "مع الفستق، ليست هناك حاجة للجمع بين مصدرين أو أكثر من مصادر البروتين غير المكتملة. كونه مصدرًا كاملاً للبروتين؛ لأنه يتمتع بفوائد صحية عديدة ويزود الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها."

ونصح خبراء التغذية الأفراد بإدراج الفستق في نظامهم الغذائي، حيث يوفر ربع كوب منه نحو 6 جرامات من البروتين، مؤكدين أنه يحتوي على نسبة بروتين أعلى من الكاجو، والمكاديميا، وجوز البقان، والجوز، والبندق، كما أن محتواه من الدهون أقل مقارنة بالمكسرات الأخرى.