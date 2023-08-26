دراسة: الشخير يزيد خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والقلبية

أثبتت دراسة حديثة، أن الشخص الذي يعاني من الشخير أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 60%.

وقال باحثون أمريكيون إن انقطاع التنفس باستمرار خلال النوم بين سن 30 و50 عام يزيد كذلك من خطر التعرض لنوبات قلبية، وفق صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وأشار البرفيسور سانجيف نارايان من جامعة ستانفورد إلى أن انقطاع النفس أثناء النوم أمر شائع، ولكن البعض يتجاهله لاعتقادهم أنه مجرد عارض بسيط وسيزول لوحده دون الإدراك لحجم الخطر المرتفع.

وبين "نارايان" أن انقطاع التنفس بشكل مستمر يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين ما يسبب التعب، وصعوبة بالتركيز، وصداع، وتقلب بالمزاج خلال النهار.

وقُدمت الدراسة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام، وبينت أن 7500 شخص لديهم سجلات تشخصية بانقطاع التنفس أثناء النوم.

وأشارت الدراسة إلى أن 4500 شخص عانوا من رجفان أذني بسبب انقطاع التنفس المستمر بحسب السجلات التشخيصية.

ولفت "نارايان" إلى أن انقطاع التنفس يضغط على الرئة وبدورها تضغط على القلب ما يسبب تمدد بحجرات القلب، ويؤدي لرجفان أذني.

من جهته، أكد رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية بجامعة "وارويك" البريطانية "فرانشيسكو كابوتشي" أن انقطاع التنفس الانسدادي ما هو الا حالة مزمنة شائعة بين البعض، ولا يتم تشخصيها بشكل دقيق.

وأشار "كابوتشي" إلى أنه في حال لم تتم معالجة التنفس الانسدادي بشكل سليم تحصل مضاعفات تشمل انخفاض الأداء، وقلة التركيز والانتباه للأشخاص.

وبين أن أحد الطرق التي تساعد على وقف الشخير القيام بتغيير في نمط حياة الشخص، مثل: تجنب تناول المشروبات الكحولية، وخفض الوزن، أو النوم على أحد الجانبين.

صحيفة "ذي صن" البريطانية