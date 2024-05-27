عناصر غذائية مرتبطة بإبطاء شيخوخة الدماغ

اكتشف العلماء أن بعض العناصر الغذائية الموجودة في النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مرتبطة بإبطاء شيخوخة الدماغ.

وأظهرت دراسة قام بها باحثون من جامعة إلينوي وجامعة نبراسكا لينكولن في الولايات المتحدة، أن بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك بعض أنواع الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة والأصباغ النباتية، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الدماغ وتأخير عملية الشيخوخة.

وشملت الدراسة 100 مشارك تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عامًا، حيث جرى تقييم صحتهم المعرفية وتصوير أدمغتهم وتحليل دمائهم.

ووجد العلماء، أن الأشخاص الذين كانت نسبة العناصر الغذائية المحددة في دمائهم أعلى كانوا يظهرون أداءً معرفيًا أفضل.