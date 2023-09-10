أهمها الفيروس المخلوي.. كيف تقلل خطر الإصابة بالفيروسات

اكتشف فريق من قسم علم الفيروسات الجزيئي والطبي في جامعة الرور في بوخوم بألمانيا، طرقًا لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، أهمها تدابير النظافة وطرق تعطيل تكاثر الفيروس.

وتظهِر النتائج أن توفر معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول ومطهرات الأسطح المتوفرة تجاريًّا، يمكن ضمان حماية جيدة ضد انتقال الفيروس عبر الأسطح.

وفيما يتعلق بالفيروس المخلوي الذي ينتشر كثيرًا في فصل الشتاء، قام فريق علم الفيروسات في بوخوم بفحص مدة بقاء الفيروس على ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ في درجة حرارة الغرفة.

وتقول الدكتورة توني لويز مايستر: "على الرغم من انخفاض كمية الفيروس المعدي بمرور الوقت، فإننا ما زلنا نكتشف جزيئات فيروسية معدية بعد 7 أيام. في المستشفيات والممارسات الطبية على وجه الخصوص، من الضروري تطهير الأسطح بشكل منتظم".

وتنتقل معظم حالات العدوى بالفيروس التنفسي المخلوي من شخص إلى آخر عبر قطرات من الهواء الذي نتنفسه، وفقًا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وينخفض خطر الإصابة بالفيروس من شخص مصاب إذا قام هذا الشخص بشطف فمه لمدة 30 ثانية بغسول الفم.