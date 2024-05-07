الكشف عن "البوصلة العصبية" التي تمنعك من الضياع
كشف علماء أعصاب من جامعة "برمنغهام" في المملكة المتحدة عن ما يشيرون إليه باسم "البوصلة العصبية“، ودورها في الأعمال المعقدة للنظام الملاحي في الدماغ البشري.
ولا يوضح هذا الاكتشاف الجوانب الأساسية للإدراك البشري فحسب، بل يبشر أيضًا بفهم ومعالجة الحالات العصبية، مثل: مرض باركنسون، والزهايمر، والتي غالبًا ما تعطل الملاحة والتوجه المكاني.
وبحسب تقرير نشره موقع "نيوزويك"، تعد القدرة البشرية على الملاحة إنجازًا رائعًا، حيث تسمح للأفراد باجتياز البيئات المألوفة وغير المألوفة بسهولة نسبية. ومع ذلك، بقيت الآليات الأساسية التي تحكم هذه القدرة غير معروفة إلى حد كبير. ففي حين أن الأبحاث المكثفة فحصت البراعة الملاحية لمختلف أنواع الحيوانات، إلا أنه تم توجيه القليل من الاهتمام نسبيًّا نحو كشف أسرار نظام الملاحة العصبي الخاص بالإنسان.
وشدد الباحث "بنجامين غريفيث" على الأهمية الحاسمة للتوجيه المكاني الدقيق، مؤكدًا العواقب المحتملة لأخطاء ملاحية بسيطة. وأشار غريفيث إلى أن "متابعة الاتجاه الذي تذهب إليه أمر مهم جدًّا. فحتى الأخطاء الصغيرة في تقدير مكانك واتجاهك يمكن أن تكون كارثية“.
تفاصيل الدراسة
وفي الدراسة، شرع غريفيث ومعاونوه في السعي لكشف تعقيدات البوصلة العصبية البشرية، باستخدام سلسلة من التجارب المصممة بدقة لفحص النشاط العصبي المرتبط بالتوجه المكاني.
وشملت الدراسة 52 فردًا يتمتعون بصحة جيدة، شاركوا في مهام تتبع الحركة أثناء ارتداء أجهزة مراقبة الرأس EEG لالتقاط نشاط الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، شاركت مجموعة مكونة من 10 متطوعين يخضعون لمراقبة القطب الكهربائي داخل الجمجمة لحالات، مثل: الصرع في تجارب مماثلة، ما يوفر مزيدًا من الأفكار حول آليات الملاحة العصبية.
ومن خلال التحليل الدقيق، حدد الباحثون إشارة اتجاهية مميزة تسبق التغيرات الجسدية في اتجاه الرأس بين المشاركين، ما يدل على وجود بوصلة عصبية داخلية توجه الملاحة المكانية.
ولا يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الأسس العصبية للملاحة البشرية فحسب، بل يحمل أيضًا آثارًا في مجالات متنوعة تتراوح من علم الأعصاب إلى الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
وشدد غريفيث على أهمية عزل هذه الإشارات العصبية، مشيرًا إلى قدرتها على تعميق فهمنا لكيفية معالجة الدماغ للمعلومات الملاحية ودمج الإشارات المختلفة، بما في ذلك المعالم البصرية.
علاوة على ذلك، سلط الضوء على الآثار الأوسع لهذا البحث؛ ما يشير إلى أهميته المحتملة للدراسات المتعلقة بالأمراض التنكسية العصبية والتقدم في تقنيات الملاحة.