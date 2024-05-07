الكشف عن "البوصلة العصبية" التي تمنعك من الضياع

كشف علماء أعصاب من جامعة "برمنغهام" في المملكة المتحدة عن ما يشيرون إليه باسم "البوصلة العصبية“، ودورها في الأعمال المعقدة للنظام الملاحي في الدماغ البشري.

ولا يوضح هذا الاكتشاف الجوانب الأساسية للإدراك البشري فحسب، بل يبشر أيضًا بفهم ومعالجة الحالات العصبية، مثل: مرض باركنسون، والزهايمر، والتي غالبًا ما تعطل الملاحة والتوجه المكاني.

وبحسب تقرير نشره موقع "نيوزويك"، تعد القدرة البشرية على الملاحة إنجازًا رائعًا، حيث تسمح للأفراد باجتياز البيئات المألوفة وغير المألوفة بسهولة نسبية. ومع ذلك، بقيت الآليات الأساسية التي تحكم هذه القدرة غير معروفة إلى حد كبير. ففي حين أن الأبحاث المكثفة فحصت البراعة الملاحية لمختلف أنواع الحيوانات، إلا أنه تم توجيه القليل من الاهتمام نسبيًّا نحو كشف أسرار نظام الملاحة العصبي الخاص بالإنسان.

وشدد الباحث "بنجامين غريفيث" على الأهمية الحاسمة للتوجيه المكاني الدقيق، مؤكدًا العواقب المحتملة لأخطاء ملاحية بسيطة. وأشار غريفيث إلى أن "متابعة الاتجاه الذي تذهب إليه أمر مهم جدًّا. فحتى الأخطاء الصغيرة في تقدير مكانك واتجاهك يمكن أن تكون كارثية“.

تفاصيل الدراسة

وفي الدراسة، شرع غريفيث ومعاونوه في السعي لكشف تعقيدات البوصلة العصبية البشرية، باستخدام سلسلة من التجارب المصممة بدقة لفحص النشاط العصبي المرتبط بالتوجه المكاني.