ما الفاكهة رقم واحد بحسب خبراء التغذية؟

التوت الأزرق

وإذا كنت تبحث عن الفاكهة الأكثر صحة فإن التوت الأزرق يتصدر القائمة، حيث يتميز بلونه الناتج عن مستويات مادة الأنثوسيانين المرتفعة، وهي من أبرز مضادات الأكسدة.

وأظهرت الدراسات أن التوت الأزرق يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني، وأيضًا يحافظ على صحة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالخرف.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم التوت الأزرق في الحفاظ على الوزن، إذ تشير الأبحاث إلى أن تناول الأنثوسيانين يقلل من دهون البطن ودهون الجسم بشكل عام بنسبة تصل إلى 9٪.