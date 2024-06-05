ما الفاكهة رقم واحد بحسب خبراء التغذية؟
تعتبر الفواكه والخضراوات جزءًا أساسيًّا من النظام الغذائي اليومي الصحي، بحسب ما يؤكده خبراء في الصحة.
وتشير الاستطلاعات إلى أن الكثيرين يمتنعون عن تناول الفاكهة بسبب تكلفتها أو صعوبة الوصول إليها، ولكن الأهمية الصحية للفواكه لا يمكن إنكارها؛ فهي غنية بالألياف والمغذيات الدقيقة، مثل: مضادات الأكسدة التي تقلل من مخاطر الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والاكتئاب.
التوت الأزرق
وإذا كنت تبحث عن الفاكهة الأكثر صحة فإن التوت الأزرق يتصدر القائمة، حيث يتميز بلونه الناتج عن مستويات مادة الأنثوسيانين المرتفعة، وهي من أبرز مضادات الأكسدة.
وأظهرت الدراسات أن التوت الأزرق يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني، وأيضًا يحافظ على صحة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالخرف.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم التوت الأزرق في الحفاظ على الوزن، إذ تشير الأبحاث إلى أن تناول الأنثوسيانين يقلل من دهون البطن ودهون الجسم بشكل عام بنسبة تصل إلى 9٪.