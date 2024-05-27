خبراء: بيئة العمل "السيئة" تؤذي صحتنا العقلية والنفسية

في بيئة العمل سريعة الخطى، من الشائع أن يواجه الموظف ضغوطًا عرضية، ومع ذلك، فإن استمرار عدم الرضا الوظيفي يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد المزمن، ما يؤثر بشكل كبير على الصحة.

وبحسب تقرير نشره موقع huffpost، يسلط جيفري فيفر، أستاذ السلوك التنظيمي في جامعة ستانفورد ومؤلف كتاب "الموت من أجل الراتب"، الضوء على العواقب الوخيمة المترتبة على سوء الإدارة.

ويشير بحثه إلى أن الممارسات الإدارية المؤذية وغير الفعالة في الشركات تساهم بما يصل إلى 8% من تكاليف الرعاية الصحية السنوية وترتبط بـ 120 ألف حالة وفاة زائدة سنويًا.

علامات الإنذار المبكر

غالبًا ما يشير جسدك إلى الضيق، وأحد هذه المؤشرات الأولية هو اضطراب النوم، ويشير الخبراء إلى أن الليالي الطوال شائعة بين الموظفين المجهدين، حيث تعد مشكلات النوم المستمرة المتعلقة بالعمل علامة حمراء مهمة.

المظاهر الجسدية للتوتر

الصداع الناجم عن الإجهاد هو عرض شائع آخر، إذ إن الألم المزمن في الرقبة والكتفين والرأس، والذي غالبًا ما يكون بسبب بيئة العمل المجهدة، يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي.

ينتج هذا التوتر عن آليات الدفاع الطبيعية للجسم، والتي تبقي العضلات مشدودة استجابةً للتهديدات المتصورة، مثل مكان العمل غير المريح.