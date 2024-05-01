بعد مياه "بيرييه".. سحب عصير شهير في أمريكا لاحتوائه مواد سامة

سحبت شركة "مارتينيلي" الأمريكية كميات كبيرة من عصيرها الشهير "التفاح" والباهظ الثمن، بسبب مخاوف من ارتفاع مستويات الزرنيخ فيه.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة فقط من إقرار شركة المياه المعدنية الأولى في العالم، والمنتجة لمياه "بيرييه" و"فيتيل" و"هيبار" و"كونتريكس"، باستخدامها معالجات محظورة للمياه.

وجاء قرار السحب الطوعي بعد عثور ولاية ميريلاند الأمريكية على عينات من دفعة واحدة من العصير، الذي يباع في زجاجات سعة لتر واحد، على كميات فوق المستوى التوجيهي للزرنيخ غير العضوي فيها.

وتحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من التعرض للمستويات المرتفعة من الزرنيخ غير العضوي، لما له من آثار صحية ضارة على الأشخاص، مثل مرض السرطان والعيوب الخلقية والسكري ومشاكل القلب.

وأكدت الشركة أن السحب جاء طوعيا، فيما لم يتم إبلاغها إلى الآن عن أي أمراض نتيجة سحب العصير.