متى يصبح الملح أكثر من اللازم؟

في مجال التغذية، يبقى النقاش الدائر حول تناول الملح موضوعًا محوريًّا، حيث تخضع آثاره على الصحة للتدقيق المستمر. وبدءًا من انتشار الخيارات منخفضة الصوديوم في ممرات المتاجر الكبرى في كل مكان وحتى الفروق الدقيقة في المتطلبات الغذائية الفردية، فإن السعي لفهم مقدار الملح الزائد عند النظر إلى صحة الفرد يستمر في التطور.

وبحسب تقرير نشره موقع huffpost، فإن الملح، أو كلوريد الصوديوم، يعد أكثر من مجرد مُحسِّن للنكهة؛ فهو يلعب دورًا أساسيًّا في وظائف الجسم الحيوية. ويؤكد الأطباء أهميته، مشيرين إلى أن الملح يوفر إلكتروليتات أساسية ضرورية لتنظيم تقلصات العضلات، وتوازن السوائل، ونقل الأعصاب، كما يؤكدون ضرورة الملح لكل خلية في الجسم، وخاصة الأنسجة النشطة مثل القلب والعضلات. إضافة الى ذلك، للملح أدوار متعددة الأوجه في تنظيم التعرق، والتمثيل الغذائي، والحفاظ على وظيفة العضلات والأعصاب.

الاعتدال هو المفتاح

ورغم كل هذه الفوائد، فإن الاعتدال هو المفتاح. فوفقًا لطبيبة القلب الدكتورة نيكا غولدبرغ، يحتاج البالغون الأصحاء عادة إلى 500 ملليغرام فقط من الملح يوميًّا للحفاظ على وظائف الجسم المثلى.

كما توصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من تناول الملح إلى 2300 ملليغرام يوميًّا للبالغين الأصحاء، مع هدف مثالي يبلغ 1500 ملليغرام.