اثنان منها يهددان الإنسان.. اكتشاف 13 فيروسًا جديدًا

حقق باحثون من جامعة ولاية أريزونا الأمريكية اكتشافًا مهمًا في أعماق القارة القطبية الجنوبية، مؤكدين وجود 13 فيروسًا لم تكن معروفة سابقًا، اثنان منها يمكن أن يؤثرا على البشر. وتنبع النتائج من دراسة شاملة أجراها الفريق لمدة عامين، مع التركيز على فقمات ويديل التي تعيش في منطقة ماكموردو ساوند ومياهها المحصورة بالجليد.

وبحسب تقرير نشره موقع "Irish Star"، جمع الباحثون بين عامي 2015 و2017 قرابة 109 مسحات من الأنف والجهاز التناسلي من هذه الفقمات، وكشفوا عن تشكيلة جديدة من الفيروسات التي تنتمي إلى عائلة فيروس الورم الحليمي. وتشتهر هذه العائلة بقدرتها على إصابة مجموعة واسعة من المضيفين، بما في ذلك البشر والزواحف والطيور والثدييات.

ومما يثير القلق بشكل خاص الكشف عن أن تسعة من الفيروسات التي تم تحديدها تمتلك القدرة على التسبب في الإصابة بالسرطان، ويشكل اثنان منها تهديدًا مباشرًا لصحة الإنسان. علاوة على ذلك، لاحظ الفريق وجود علاقة بين فيروسات القطب الجنوبي المكتشفة حديثًا وتلك المعروفة بإصابة الحيوانات آكلة اللحوم؛ مما يشير إلى وجود تفاعل دقيق بين التطور الفيروسي والتكيف الخاص بالأنواع.