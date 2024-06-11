لماذا لا يُنصح بتقشير العنب الأحمر قبل أكله؟

حذر عالم التغذية أليكس رواني من جامعة "كوليدج لندن" من تقشير العنب الأحمر مشددًا على أنه غني بمادة البوليفينول ومركبات نباتية قوية مضادة للأكسدة، مثل الأنثوسيانين والريسفيراترول، التي تعزز صحة الدماغ وتتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والشيخوخة.

وأوضح رواني أن قشور وبذور العنب الأحمر يحتويان على مضادات الأكسدة، مثل الكاتيكين والإبيكاتشين، التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم.

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر" Nature عام 2023، أن تناول ثلاث حصص يومية من العنب بوزن 80 غرامًا لمدة أسبوعين يعزز مستويات البكتيريا المفيدة ويقلل من البكتيريا الضارة في الأمعاء؛ ما يحسن عملية الهضم ويدعم المناعة ويقلل الالتهاب.