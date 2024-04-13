وداعا للطحين المكرر.. 5 أنواع دقيق صحية للاستخدام اليومي

يتمتع الدقيق في جميع أنحاء العالم بمكانة خاصة؛ لأنه أساس عدد لا يحصى من المأكولات، كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في منح الجسم الطاقة التي يحتاجها، ولكن أخيرا، وبعد الاهتمام أكثر بالصحة، أصبح الكثيرون يبحثون عن بدائل لدقيق القمح المكرر؛ بهدف تحسين نوعية التغذية من دون التضحية بالنكهة.

ومن هنا، عدّد خبراء التغذية أفضل 5 أنواع من الدقيق، التي تعتبر أغنى وأكثر صحية من دقيق القمح المكرر، ومناسبة للاستخدام المنتظم.

دقيق الشوفان

يشتهر دقيق الشوفان بمحتواه العالي من الألياف؛ ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، لذا يعد خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يراقبون أوزانهم.

والشوفان مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل المنغنيز والفوسفور والمغنيسيوم، ويوفر قاعدة صحية لوجباتك مع تعزيز صحة الجهاز الهضمي وخفض مستويات الكوليسترول.

دقيق الحمص

مليء بالبروتين وهو مثالي لكل من الوصفات المالحة والحلوة.

وبحسب خبراء التغذية، لا يساعد دقيق الحمص في إصلاح العضلات ونموها فحسب، بل يساعد أيضًا في إدارة الوزن عن طريق إشعارك بالشبع لمدة طويلة.

وبالإضافة إلى ذلك، يحافظ هذا الدقيق على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضًا؛ ما يجعله مناسبًا للأفراد المصابين بداء السكري، أو أولئك الذين يتطلعون إلى استقرار مستويات السكر في الدم.