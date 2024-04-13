وداعا للطحين المكرر.. 5 أنواع دقيق صحية للاستخدام اليومي
يتمتع الدقيق في جميع أنحاء العالم بمكانة خاصة؛ لأنه أساس عدد لا يحصى من المأكولات، كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في منح الجسم الطاقة التي يحتاجها، ولكن أخيرا، وبعد الاهتمام أكثر بالصحة، أصبح الكثيرون يبحثون عن بدائل لدقيق القمح المكرر؛ بهدف تحسين نوعية التغذية من دون التضحية بالنكهة.
ومن هنا، عدّد خبراء التغذية أفضل 5 أنواع من الدقيق، التي تعتبر أغنى وأكثر صحية من دقيق القمح المكرر، ومناسبة للاستخدام المنتظم.
دقيق الشوفان
يشتهر دقيق الشوفان بمحتواه العالي من الألياف؛ ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، لذا يعد خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يراقبون أوزانهم.
والشوفان مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل المنغنيز والفوسفور والمغنيسيوم، ويوفر قاعدة صحية لوجباتك مع تعزيز صحة الجهاز الهضمي وخفض مستويات الكوليسترول.
دقيق الحمص
مليء بالبروتين وهو مثالي لكل من الوصفات المالحة والحلوة.
وبحسب خبراء التغذية، لا يساعد دقيق الحمص في إصلاح العضلات ونموها فحسب، بل يساعد أيضًا في إدارة الوزن عن طريق إشعارك بالشبع لمدة طويلة.
وبالإضافة إلى ذلك، يحافظ هذا الدقيق على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضًا؛ ما يجعله مناسبًا للأفراد المصابين بداء السكري، أو أولئك الذين يتطلعون إلى استقرار مستويات السكر في الدم.
دقيق القمح الكامل
يقدم توازنًا بين النكهة والتغذية يصعب التغلب عليها؛ لأنه يحتفظ بنخالة وبذرة نواة القمح، ويحتوي على نسبة أعلى من الألياف والفيتامينات والمعادن مقارنة بنظيره المكرر.
وبفضل طعمه وتعدد استخداماته، يعد دقيق القمح الكامل عنصرًا أساسيًا في العديد من المطابخ.
طحين الدخن
غني بالعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والفوسفور ومضادات الأكسدة، ويقدم مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة القلب، وتحسين الهضم، وتعزيز المناعة.
ونكهته الحلوة قليلاً وملمسه الخفيف يجعلانه إضافة لذيذة للمخبوزات.
دقيق الحنطة السوداء
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن بديل خالٍ من الغلوتين، فإن هذا الدقيق هو الأفضل، والمعروف أيضًا باسم دقيق "كوتو".
وبحسب الخبراء، فإن الحنطة السوداء ليست نوعًا من القمح، ولكنها بذور غنية بالمغذيات وخالية من الغلوتين بشكل طبيعي.
وتلك الحبوب غنية بمضادات الأكسدة والألياف والمعادن الأساسية، مثل المغنيسيوم والحديد، وتدعم صحة القلب، وتساعد على الهضم، كما توفر مستويات طاقة عالية طوال اليوم.