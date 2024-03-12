أفضل 3 مكسرات لحرق دهون البطن في رمضان

تعد المكسرات بمثابة وجبات خفيفة مريحة ومغذية توفر الدهون الأساسية والبروتينات للجسم، خصوصا أنها تحتوي على نسبة كربوهيدرات منخفضة نسبيا.

وفي رمضان، يكسب الكثيرون وزنا زائدا بسبب تناول أطعمة متنوعة بعد وجبة الإفطار، لكن الأطباء يوصون بضرورة تناول وجبات خفيفة وصحية، تجنبا للسمنة في الشهر الفضيل.

وهنا يعرض أخصائيو التغذية 3 أنواع مكسرات تشعرك بالشبع وتزود جسمك بعناصر غذائية مفيدة:

الجوز

مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية، خاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وتدعم هذه الدهون الصحية القلب ووظائف المخ، وتقلل الالتهابات، وتعزز الصحة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجوز على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الألياف، ما يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على الوزن، حيث يخفف الرغبة الشديدة في الجوع.

اللوز

يعتبر خيارًا ممتازا للأشخاص الذين يودون خسارة الوزن، كما أنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة المعروفة بفوائدها الصحية للقلب.

ويعد اللوز مصدرًا جيدًا لفيتامين E والمغنيسيوم والبروتين، وكلها ضرورية للحفاظ على مستويات الطاقة في الجسم، ودعم وظيفة العضلات.

ورغم أنه يحتوي على نسبة أعلى قليلاً من الكربوهيدرات من الجوز، إلا أنه يساعد على خسارة دهون البطن أيضا.