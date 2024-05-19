طريقة مبتكرة تجعلك تكتشف ما إذا كنت مصابًا بهشاشة العظام
بيَّنت دراسة حديثة طريقة اكتشاف وجود هشاشة في العظام والتنبؤ بالتعرض لكسور في العمود الفقري، من خلال قياس إجمالي الدهون في الذراع لشخص يزيد عمره على 50 عامًا.
وكان فحص الباحثون وفقًا لموقع "ستادي فايندز" الطبي، 14 رجلًا و101 امرأة متوسط أعمارهم 62 عامًا، دون سوابق في الإصابة بهشاشة العظام.
ووجد الباحثون من الجامعة الوطنية بأثينا، أن الذين لديهم دهون زائدة في الجسم، بغض النظر عن مؤشر كتلته، تنخفض جودة عظامهم في العمود الفقري.
ويمكن لتقنيات التصوير، قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة، وقياس كثافة المعادن في العظام، والتنبؤ بالكسور الجديدة بسبب عوامل أخرى مستقلة.
وارتبط الانخفاض بالعظم التربيقي للعمود الفقري المعروف أيضًا بالعظم الإسفنجي، بزيادة دهون البطن وحول الأعضاء الداخلية.
وبنظرة فاحصة على توزيع الدهون تحت الجلد، كان الذين لديهم كتلة دهنية أعلى في أذرعهم أكثر عرضة لانخفاض جودة العظام وقوتها في العمود الفقري.