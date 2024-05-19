طريقة مبتكرة تجعلك تكتشف ما إذا كنت مصابًا بهشاشة العظام

بيَّنت دراسة حديثة طريقة اكتشاف وجود هشاشة في العظام والتنبؤ بالتعرض لكسور في العمود الفقري، من خلال قياس إجمالي الدهون في الذراع لشخص يزيد عمره على 50 عامًا.

وكان فحص الباحثون وفقًا لموقع "ستادي فايندز" الطبي، 14 رجلًا و101 امرأة متوسط أعمارهم 62 عامًا، دون سوابق في الإصابة بهشاشة العظام.

ووجد الباحثون من الجامعة الوطنية بأثينا، أن الذين لديهم دهون زائدة في الجسم، بغض النظر عن مؤشر كتلته، تنخفض جودة عظامهم في العمود الفقري.