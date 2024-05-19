اختبار دم نوعي للكشف عن السكتة الدماغية

أظهر اختبار دم جديد ناشئ عن تجربة اختبار تحديد علامات السكتة الدماغية، دقة استثنائية في الكشف عن نوع عدواني من السكتات؛ ما يوفر إمكانية تقديم الرعاية المنقذة لحياة المرضى في جميع أنحاء العالم.

وبحسب تقرير نشره موقع eurekalert، قد يكون للسكتة الدماغية عواقب وخيمة إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب، فهي السبب الرئيس للإعاقة على مستوى العالم والسبب الرئيس الثاني للوفاة.

وطور باحثون من مستشفى بريغهام في الولايات المتحدة اختبارا يجمع بين المؤشرات الحيوية القائمة على الدم ونظام التسجيل السريري لتحديد السكتات الدماغية الناتجة عن انسداد الأوعية الكبيرة بدقة.

وقال كبير الباحثين الدكتور جوشوا بيرنستوك: "لقد طورنا أداة غيرت قواعد اللعبة ويمكن الوصول إليها لتساعد في ضمان وجود الأشخاص الذين يعانون من السكتة الدماغية في المكان المناسب، في الوقت المناسب، لتلقي الرعاية الحرجة لاستعادة العلامات الحيوية للمصاب".