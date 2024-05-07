ملعقة يومية من زيت الزيتون تقيك خطر الإصابة بالخرف

أكدت أبحاث حديثة أن دمج ملعقة يومية من زيت الزيتون في النظام الغذائي يمكن أن يخفف من خطر الإصابة بالخرف بنسبة ملحوظة تبلغ 28%.

وتأتي هذه النتائج إضافة إلى الأدلة المتزايدة التي تشير إلى الفوائد الصحية المتعددة المرتبطة بالاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون.

وأفاد تقرير نشره موقع "هيلث نيوز"، أن الدراسات السابقة أثبتت بالفعل وجود علاقة بين تناول زيت الزيتون وانخفاض احتمال الوفاة المبكرة الناجمة عن أمراض مختلفة، بما فيها أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، واضطرابات التنكس العصبي.

وقد تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بزيت الزيتون، مثل الأنماط الغذائية للبحر الأبيض المتوسط، بتناقص حدوث لويحات الأميلويد وتشابكات تاو في الدماغ، وهي مؤشرات مميزة لمرض الزهايمر.

ويعتبر الالتزام بالأنظمة الغذائية عالية الجودة التي توفر المحتوى الغذائي الأمثل مرتبطا باستمرار بانخفاض مخاطر الإصابة بالخرف والحالات المرتبطة به.