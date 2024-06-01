دراسة تكشف مخاطر المواد الكيميائية الموجودة في الحلويات

كشفت دراسة حديثة أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في الحلويات قد تشكل خطراً على الصحة، بسبب قدرتها على إتلاف الحمض النووي البشري.

وحدد الباحثون في الجامعة الكاثوليكية في لوفان ببلجيكا فئة من الجزيئات، المعروفة باسم كربونات "ألفا وبيتا" غير المشبعة، والتي تساهم في المذاق الغني والكريمي للشوكولاتة، ولكنها تظهر أيضًا خصائص سامة للجينات، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن سلامة تناول حلويات معينة بعد هذا الاكتشاف.

وتضمنت الدراسة، التي نشرها موقع "نيوزويك"، اختبار الشوكولاتة والحلويات المعبأة المختلفة لتحديد وجود وتركيز هذه المواد الكيميائية التي يُحتمل أن تكون ضارة.

وقام فريق البحث بتحضير الشوكولاتة الخاصة بهم للتحقق من أن كربونات "ألفا وبيتا" غير المشبعة تتشكل أثناء عملية تحميص الكاكاو، والإضافة اللاحقة لزبدة الكاكاو.