العمل في الورديات الليلية يزيد فرصة الإصابة بهذه الأمراض

تعد المناوبات الليلية ضرورية لمختلف الصناعات، حيث تضمن توفير الخدمات والإنتاج على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

ومع ذلك، فقد أثارت الدراسات الحديثة مخاوف بشأن الآثار الضارة للورديات الليلية على الصحة.

وبحسب صحيفة "تايمز أو إنديا" هنا تأثيرات للعمل الليلي على الصحة، وبعض الحلول المحتملة للتخفيف من هذه المخاطر.

إيقاعات الساعة البيولوجية

تتحكم في هذه الإيقاعات النواة فوق التصالبية (SCN) في منطقة ما تحت المهاد؛ ما يؤثر على دورات الاستيقاظ، ودرجة حرارة الجسم الأساسية، والعمليات الفسيولوجية الأخرى.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة عيادات طب النوم، أن العاملين في الورديات الليلية يعانون من النعاس، والتعب، والأرق، وانخفاض الكفاءة، بسبب سوء المحاذاة.

مشاكل الجهاز الهضمي

يعطل العمل في الورديات الليلية أنماط الأكل، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وغالبًا ما يستهلك موظفو الورديات الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والكربوهيدرات، بسبب الحرمان من النوم.

ويقول الخبراء إن هؤلاء الموظفين غالبا ما تكون عاداتهم الغذائية غير منتظمة؛ ما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.