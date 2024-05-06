العمل في الورديات الليلية يزيد فرصة الإصابة بهذه الأمراض
تعد المناوبات الليلية ضرورية لمختلف الصناعات، حيث تضمن توفير الخدمات والإنتاج على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.
ومع ذلك، فقد أثارت الدراسات الحديثة مخاوف بشأن الآثار الضارة للورديات الليلية على الصحة.
وبحسب صحيفة "تايمز أو إنديا" هنا تأثيرات للعمل الليلي على الصحة، وبعض الحلول المحتملة للتخفيف من هذه المخاطر.
إيقاعات الساعة البيولوجية
تتحكم في هذه الإيقاعات النواة فوق التصالبية (SCN) في منطقة ما تحت المهاد؛ ما يؤثر على دورات الاستيقاظ، ودرجة حرارة الجسم الأساسية، والعمليات الفسيولوجية الأخرى.
ووجدت دراسة نشرت في مجلة عيادات طب النوم، أن العاملين في الورديات الليلية يعانون من النعاس، والتعب، والأرق، وانخفاض الكفاءة، بسبب سوء المحاذاة.
مشاكل الجهاز الهضمي
يعطل العمل في الورديات الليلية أنماط الأكل، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وغالبًا ما يستهلك موظفو الورديات الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والكربوهيدرات، بسبب الحرمان من النوم.
ويقول الخبراء إن هؤلاء الموظفين غالبا ما تكون عاداتهم الغذائية غير منتظمة؛ ما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.
وأظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة الصحة الصناعية، أن العاملين في المناوبات الليلية، هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي، مثل حرقة المعدة، ومتلازمة القولون العصبي، والقرحة الهضمية، مقارنة بالعاملين في الفترة الصباحية.
الصحة النفسية
أظهرت الدراسات التي نشرت في مجلة طب النوم، الآثار السلبية للعمل في الورديات الليلية على الصحة العقلية؛ إذ بينت نتائجها أن موظفي المناوبات هم أكثر عرضة للإصابة بالتعب المزمن والقلق والاكتئاب.
وقد يحتاجون أيضًا إلى العلاج بالأدوية ذات المؤثرات العقلية لإدارة تلك المشكلات.
اضطرابات أيضية
يرتبط العمل بنظام الورديات بزيادة خطر الإصابة بالاضطرابات الأيضية، مثل السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم.
وتساهم إيقاعات الساعة البيولوجية المضطربة، وسوء نوعية النوم، وأنماط الأكل غير المنتظمة في حدوث هذه الاضطرابات.
ويشير هذا، إلى أن العاملين في الورديات لديهم مستويات أعلى من الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي؛ ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، ومرض السكري من النوع 2.
أمراض القلب والسرطان
هناك علاقة قوية بين العمل في النوبات الليلية واضطرابات القلب والأوعية الدموية.
فبحسب العلماء يتعرض عمال المناوبات لخطر أكبر للإصابة بأمراض مثل مرض نقص تروية القلب، ومرض القلب الإقفاري.
كما قد يؤدي العمل بنظام الورديات إلى زيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، على الرغم من أن الآليات الدقيقة ليست مفهومة بالكامل.