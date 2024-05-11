نتائج مشجعة لتجربة فقدان الوزن بطريقة غير جراحية

يستمر مشهد التدخلات المتعلقة بإنقاص الوزن في التطور، مع تسليط دراسة حديثة الضوء على وسيلة غير جراحية محتملة لمكافحة السمنة. ويتضمن هذا الإجراء الاستقصائي الإزالة المستهدفة لجزء من بطانة المخاط في المعدة، مما يوفر نتائج واعدة في تقليل الوزن وقمع الشهية.

وبحسب تقرير نشره موقع "wionews"، يُطلق على هذا النهج اسم استئصال الغشاء المخاطي بالمنظار، وهو يستخدم طريقة معتمدة في إزالة الأنسجة السرطانية أو الشاذة داخل الجهاز الهضمي. وفي هذه التجربة، لاحظ المشاركون فقدانًا متوسطًا للوزن بنسبة 8%، مصحوبًا بانخفاض ملحوظ في الإحساس بالجوع.

وتم تنفيذ الإجراء مع المرضى بعد استهلاكهم سائلًا وقائيًا لحماية أنسجة المعدة. بعد ذلك، قام المتخصصون بتمرير المنظار عبر المريء إلى الجزء العلوي من المعدة، المعروف باسم القبة. وهنا، تم استخدام المنظار لاستئصال البطانة الداخلية الرطبة للقبة المسؤولة عن إنتاج المخاط.

ومن الأمور الأساسية لفعالية هذا الأسلوب هو أنه يستهدف القبة بالتحديد، وهي منطقة محورية متورطة في توليد إشارات الجوع، اذ تعمل كموقع رئيس لإنتاج هرمون الجريلين، وهو الهرمون الذي يثير مشاعر الجوع عندما تكون المعدة فارغة. من خلال استئصال جزء من بطانة القبة بشكل انتقائي، فإن الهدف هو تقليل إنتاج الجريلين، وتعزيز فقدان الوزن بشكل مستدام عن طريق الحد من الجوع.

وأظهرت التجربة، التي شملت 10 مشاركات يعانين من السمنة، نتائج واعدة تمثلت في انخفاض بنسبة 7.7% في الوزن، وانخفاض يزيد على 40% في مستويات الجريلين أثناء الصيام. علاوة على ذلك، أظهرت مستويات الجوع المبلغ عنها ذاتيًا انخفاضًا متوسطًا بمقدار الثلث، في حين تضاءلت قدرة المعدة على تناول الطعام والسوائل بنسبة 42%.

ولم تخضع نتائج التجربة بعد للتدقيق من قبل أقرانها في المجتمع العلمي، مما يستلزم إجراء المزيد من البحوث لتأكيد هذه النتائج الأولية.

وأكد الدكتور كريستوفر ماكجوان، طبيب الجهاز الهضمي في ولاية كارولينا الشمالية، على الأهمية المحتملة لهذا التدخل غير الجراحي، وأشار إلى أنه يمكن أن يكون بمثابة بديل عملي للأفراد غير المؤهلين للجراحة أو المتخوفين من التدخلات الدوائية، مثل: Wegovy أو Ozempic.

ومع تقدم الأبحاث في طرق فقدان الوزن غير الجراحية، فإن المساعي مثل استئصال الغشاء المخاطي بالمنظار توفر وعدًا في مواجهة التحدي متعدد الأوجه لإدارة السمنة. ومع ذلك، فإن التحقيق والتدقيق المستمر ضروريان للتأكد من فعاليته وسلامته على المدى الطويل.