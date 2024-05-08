تحذير طبي يكشف عن خطورة هذا "العنصر" في مطبخك

أطلق طبيب شهير تحذيرًا بشأن خطورة استخدام فوط المطبخ، محذرًا من إمكانية تسببها في "عدوى شديدة وخطيرة".

وقال الدكتور غاريث ناي، قائد برنامج العلوم الطبية في جامعة تشيستر لموقع "ميرور" البريطاني، إن فوط الأطباق، التي غالبًا ما يتم إهمالها وتركها رطبة، تمثل خطرًا صحيا كبيرًا لاحتوائها على البكتيريا.

وأوصى الدكتور ناي بعدم استخدام فوط الأطباق إلا بعد غسلها جيدا، مع استبدالها بانتظام لتقليل التلوث البكتيري.

وأظهرت دراسة أجراها الطبيب، أن فوط الأطباق ملوثة بشدة بالبكتيريا بنسبة 90%، مقارنة بمقابض المراحيض التي أظهرت تلوثا بنسبة 20%.

وأكد الطبيب أن 70% من فوط الأطباق تحمل أكثر من مليار جزيء بكتيري، منها 7 أنواع خطيرة وهي كالإشريكية القولونية، والزائفة الزنجاية، والسالمونيلا، والمكورات العنقودية الذهبية، والأمعائية والكليبسيلا والعصوية الرقيقة، التي يمكن لجميعها أن تؤدي إلى أعراض صحية كالإسهال والحمى وتشنجات المعدة.