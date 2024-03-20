كيف يؤثر تقشير الفواكه والخضروات على قيمتها الغذائية؟

تتضارب المعلومات الصحية حول ضرورة تقشير الفاكهة والخضراوات من عدمه، فالبعض يؤكد أن نزع القشور يضمن نظافة الثمار، بينما يؤكد آخرون أن نصف فوائد الخضار والفاكهة موجودة في قشورها، وأن التخلص منها يجردها من جميع عناصرها المغذية.

فهل تقشير الخضراوات والفاكهة صحي؟

عندما نفكر في الأمر، نجد أن هناك بعض الفواكه والخضروات التي يمكن أن نتناولها دون تقشير، مثل الطماطم والفلفل الحلو، لكن هناك بعض الثمار التي لا يمكن تناولها بقشرها تماما مثل البرتقال والبطيخ.

وبهذا الصدد يقول خبراء في مجال الصحة لصحيفة "جيروساليم بوست"، إن بعض الخضراوات والفاكهة تبقى غنية بالعناصر الغذائية حتى دون قشرتها، فعلى سبيل المثال يؤدي تقشير التفاحة إلى فقدانها بعض الألياف الغذائية، إلا أن الثمرة الداخلية تحافظ على الفيتامينات والمعادن المفيدة؛ لذلك يبقى تناول التفاحة المقشرة خيارًا جيدًا، خاصةً للأطفال وكبار السن.

وأضافوا: "كثيرون لا يقشرون الخيار؛ لأنهم واثقون من أن كل القيمة الغذائية للخيار موجودة في قشرته، وهذا غير صحيح. فليس للخيار قيمة غذائية كبيرة على أية حال، مع أو بدون قشر. فهو لا يحتوي على العديد من الفيتامينات أو المعادن، ويتكون بشكل أساسي من الماء والألياف الغذائية فقط.

وفي النهاية قال الخبراء، إن تقشير الفاكهة والخضراوات لا يفقدها من قيمتها؛ لأن الثمار في الداخل تحمل العديد من المغذيات والفيتامينات.