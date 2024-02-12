ما حقيقة سن اليأس عند الرجال بعد الأربعين؟

يؤكد الخبراء، أن ظاهرة سن اليأس ليست محصورة في النساء فقط؛ فالرجال قد يعانون منها إثر التغيرات الهرمونية التي يواجهونها مع تقدمهم في السن.

ووفقًا لـ"مايو كلينيك" ، يتم تعريف "سن يأس الرجال" أو "الأندروبوز" بأنه "تغيرات هرمونية مرتبطة بالشيخوخة عند الرجال"، ويقول الأطباء إن هذه المرحلة تشكل فترة مهمة في حياة الرجل، حيث تبدأ مستويات التستوستيرون بالانخفاض تدريجيا، بمعدل يقدر بنحو واحد بالمائة سنويًا بعد سن الأربعين.

ويمكن أن يؤدي هذا الانخفاض في هرمون التستوستيرون إلى مجموعة من الأعراض التي تشبه تلك التي تعاني منها النساء عند انقطاع الطمث، بما فيها انخفاض الرغبة الجنسية، والتعب، والتغيرات المزاجية، والتغيرات الجسدية مثل انخفاض الكتلة العضلية.