هجوم على كيم كارداشيان بعد ترويجها لـ "أَسرّة مسرطنة" (صور)

روّجت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لسرير التسمير في أحدث فيديو لها على تطبيق تيك توك.

وتباهت كيم في الفيديو بمكتبها الذي يضم العديد من عناصر الترفيه والراحة، من ضمنها "سرير تسمير" يعمل بتقنية الأشعة فوق البنفسجية.

وحذَّر عدد من أطباء الجلد كيم عبر "تيك توك"، مشددين على التأثير الخطير لتلك الأسرّة على الجلد والصحة.

وأشار الأطباء إلى دراسات عدة أكدت أن التسمير الداخلي يزيد من خطر الإصابة بالنوعين الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد، وهما: سرطان الخلايا الحرشفية بنسبة 58%، وسرطان الخلايا القاعدية بنسبة 24%.