كيف يمكنك التخفيف من تناول الأطعمة فائقة المعالجة؟

كشفت دراسة جديدة أن حوالي 73% من الإمدادات الغذائية في الولايات المتحدة تتم معالجتها بشكل فائق، وأن أكثر من 60% من السعرات الحرارية في النظام الغذائي الأمريكي العادي تأتي من الأطعمة فائقة المعالجة المثيرة للقلق، وفقًا لموقع "بزنس إنسايدر".

ووفقا للباحثين في معهد علوم الشبكات بجامعة نورث إيسترن ، تميل الأطعمة فائقة المعالجة إلى أن تكون مصنوعة من مكونات لا تجدها في المطبخ العادي، ويتم تصنيعها باستخدام التقنيات الصناعية.

وتشمل الأمثلة الكلاسيكية الحلوى وقطع الدجاج والصودا؛ كما يمكن أن يندرج خبز القمح الكامل المعبأ وزبادي الفواكه أيضًا ضمن هذه الفئة.

ونظرًا لأن الأبحاث المتزايدة تشير إلى أن تناول نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية محتملة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني والسمنة وأنواع معينة من السرطان، يوصي الخبراء الأشخاص بمحاولة تقليل تناولها دون التركيز على التخلص منها تمامًا.