دراسة: المتلقي يرث ذكريات وسمات المتبرع بعد زراعة الأعضاء

خلصت دراسة حديثة، إلى أن متلقي زراعة الأعضاء يرث شخصة المتلقي، إضافة إلى حدوث تغييرات في حالته المزاجية أوتفضيلاته الغذائية أو مستويات نشاطه البدني.

وبحسب فريق الدراسة من جامعة "كولورادو" الأمريكية، فإن هذا الانتقال يؤثر على الغالبية العظمى من المتلقين للتبرع؛ إذ شرع الفريق باستكشاف ما إذا كان الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء يعانون من تغيرات في شخصياتهم، وإذا كان الأمر كذلك، فما مدى شيوع هذه التغييرات.

وأجرى الفريق دراسة مقطعية من خلال استبيان شمل 47 مشاركاً تلقوا عمليات زرع أعضاء، بدءا من القلب إلى الكلى، حيث أفاد 89% من المشاركين في الدراسة، بأن هناك شكلاً من أشكال التغيير في الشخصية بعد عملية الزرع.

وتفسيرا لهذه التحولات في الشخصية المحيرة للعقل، اقترح الباحثون عدة فرضيات أهمها "الذاكرة الخلوية"، وهي أن الأعضاء المتبرع بها يمكن أن تحمل ذكريات وسمات وتفضيلات شخصية من المتبرع الأصلي في شكل "ذكريات خلوية"، وقد تنتقل هذه الذكريات والسمات إلى متلقي العضو، تماماً مثل تنزيل نظام تشغيل جديد.