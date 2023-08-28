ماذا يفعل التفاح في أدمغتنا؟

كشف عالم الأغذية الدكتور فنسنت كاندراويناتا عن أدلة جيدة تشير إلى أن تناول التفاح بانتظام يمكن أن يحسن الذاكرة ويقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

وقال كاندراويناتا الباحث الصحي في سيدني إن تناول المزيد من التفاح يمكن أن يساعد على "تذكر المكان الذي وضعت فيه مفاتيح سيارتك" مثلا لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن مرتبطة بالحفاظ على الذاكرة.

وأكد أن الفاكهة غنية بالفينولات، مثلاً الفلافونويد، التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر عن طريق حماية الدماغ من المواد الضارة.

واستذكر فنسنت دراسة أمريكية أجريت على 2800 مشارك تتراوح أعمارهم حول الـ50 عاما، ووجدت أن أولئك الذين تناولوا كميات أقل من الأطعمة الغنية بالفلافونويد كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر والخرف المرتبط به على مدى 20 عاما بمرتين إلى أربع مرات.

كما أظهرت دراسات أن تناول كميات أكبر من الفلافونويدات الغذائية وفئتها الفرعية الفلافونول قد يرتبط به تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وفق "ديلي ميل".