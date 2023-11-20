اكتشاف الرابط بين الأكزيما والتهاب الجلد التماسي عند الأطفال

نشرت مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية دراسة جديدة تثبت أن الأطفال المصابين بالتهاب الجلد التأتبي (الأكزيما)، قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهاب الجلد التماسي التحسسي؛ وهو طفح جلدي يحدث بسبب ملامسة مادة معينة مباشرة أو التفاعل التحسسي لها.

وبحسب موقع medical news today، فإن الدراسة التي شملت أكثر من 900 طفل مصاب وغير مصاب بالأكزيما، بينت أن أولئك الذين أصيبوا بالفعل بالتهاب الأكزيما كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجلد التماسي التحسسي.

وفي تحليل لمحور الدراسة، شدد طبيب الأمراض الجلدية داستن بورتيلا، أنه في حين أن مرض الأكزيما عادة ما يظهر في وقت مبكر من الحياة مقارنة بمرض التهاب الجلد التماسي التحسسي، إلا أن المرضى الذين يعانون من الأكزيما قد يكون لديهم قابلية متزايدة للإصابة بحساسية التماس، وذلك بسبب ضعف حواجز الجلد والاستجابات المناعية.

لذا، هدفت الدراسة إلى تحديد أسباب الإصابة بالتهاب الجلد التماسي التحسسي لدى هؤلاء المرضى، ما يمكن أن يُحدث ثورة في إستراتيجيات العلاج، وبالتالي تقليل الاعتماد على الستيرويدات الموضعية، والأهم من ذلك، تقليل التعرض لمسببات الحساسية.