خطر صحي "خفي" للأبوة على صحة الرجال

أكد العلماء أن الآباء قد يعانون من ضعف في صحة القلب مقارنة بالرجال الآخرين الذين لم يرزقوا بأطفال، وذلك وفقًا لنتائج أول دراسة أمريكية طولية ومتعددة الأعراق للنظر في الأبوة وصحة القلب والأوعية الدموية.

وعلى الرغم من وجود اختلافات بناءً على العمر الذي يصبح فيه الرجال آباءً وعلى الخلفية العرقية للمشاركين، يبدو أن الضغط والمسؤوليات الأبوية قد تزيد من صعوبة الحفاظ على عادات القلب الصحية، بحسب موقع "ساينس آلرت".

ويقترح الباحثون الأمريكيون أن دراستهم تسلط الضوء على المجالات التي قد يحصل فيها الآباء على دعم أفضل من مجتمعاتهم، ومن قبل المتخصصين في الرعاية الصحية.

ويقول المؤلف الرئيس للدراسة الدكتور جون جيمس باركر من جامعة نورث وسترن "إن التغيرات في صحة القلب التي وجدناها تشير إلى أن المسؤولية الإضافية لرعاية الأطفال والضغط الناتج عن الانتقال إلى الأبوة قد يجعل من الصعب على الرجال الحفاظ على نمط حياة صحي، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة".