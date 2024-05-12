خطأ شائع عند استخدام المقلاة الهوائية قد يؤدي إلى تسممك

أصبحت المقالي الهوائية جزءًا أساسيًّا من المطبخ خصوصًا بالنسبة للأشخاص الذين يبدون اهتمامًا واضحًا لصحتهم، ولكن حركة بسيطة واحدة عند استخدامها قد تصيبك بأمراض خطيرة.

ويتيح هذا الجهاز الذكي تحضير الطعام في غضون دقائق، دون الحاجة إلى تشغيل الفرن أو استخدام كميات كبيرة من الزيوت الضارة، لكن الكثيرين لا يعملون على تنظيفه بشكل دوري؛ ما قد يسبب تسممًا غذائيًّا خطيرًا.

وفي تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، قال خبراء في مجال الصحة، إن الكثيرين يستخدمون المقالي الهوائية تمامًا كالميكرويف، فيضعون فيها الأكل مرارًا وتكرارًا دون الحرص على غسلها في كل مرة.

وأشار الخبراء إلى أن هذه العادة خطيرة للغاية، فعلى سبيل المثال، إذا قمت بطهي قطعة دجاج مصابة بالسالمونيلا فمن الممكن أن تصيب عنصرًا غذائيًّا آخر. ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يمكن أن تعيش بكتيريا السالمونيلا لمدة تصل إلى 32 ساعة على سطح جاف.

وأضاف الخبراء "في حال قمت بتحضير الطعام في مقلاة هوائية متسخة، فإنك تعرّض حياتك لخطر التسمم إثر تراكم جزيئات الطعام القديمة والجراثيم في السلة".

ونصح الخبراء الأفراد بتنظيف المقلاة الهوائية بعد كل وجبة باستخدام الماء الساخن مع قليل من سائل غسل الأطباق، أو حتى نقعها لمدة نصف ساعة حتى يسهل عليك التخلص من جزيئات الطعام الملتصقة.