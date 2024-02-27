رواد تيك توك في مؤامرة على معاجين الأسنان.. كيف علق الأطباء؟ (فيديو)

أكدت فيديوهات انتشرت بشكل فيروسي في تيك توك على ضرورة تجنب شراء أنواع معينة من معاجين الأسنان بسبب نظرية مفادها بأن العلامات الملونة الصغيرة على خلفية الأنابيب تشير إلى ما إذا كان المنتج مصنوعًا من مكونات طبيعية أو كيميائية.

وحذر مستخدمو "تيك توك" الأفراد من معجون الأسنان ذي العلامة الحمراء أو السوداء، وشجعوهم على اختيار معاجين الأسنان ذات العلامات الخضراء أو الزرقاء.

وادعى المستخدمون أن "النخبة" فقط هي التي تعرف أن العلامات الخضراء تعني أن معجون الأسنان مصنوع من مكونات طبيعية فقط، والعلامات الزرقاء تعني أن المعجون يحتوي على مزيج من المكونات الطبيعية والأدوية، أما العلامات الحمراء فتعني أن المعجون يحتوي على مكونات طبيعية ومكونات كيميائية، والعلامات السوداء تعني أنه يحتوي على مكونات كيميائية فقط.