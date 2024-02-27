رواد تيك توك في مؤامرة على معاجين الأسنان.. كيف علق الأطباء؟ (فيديو)
أكدت فيديوهات انتشرت بشكل فيروسي في تيك توك على ضرورة تجنب شراء أنواع معينة من معاجين الأسنان بسبب نظرية مفادها بأن العلامات الملونة الصغيرة على خلفية الأنابيب تشير إلى ما إذا كان المنتج مصنوعًا من مكونات طبيعية أو كيميائية.
وحذر مستخدمو "تيك توك" الأفراد من معجون الأسنان ذي العلامة الحمراء أو السوداء، وشجعوهم على اختيار معاجين الأسنان ذات العلامات الخضراء أو الزرقاء.
وادعى المستخدمون أن "النخبة" فقط هي التي تعرف أن العلامات الخضراء تعني أن معجون الأسنان مصنوع من مكونات طبيعية فقط، والعلامات الزرقاء تعني أن المعجون يحتوي على مزيج من المكونات الطبيعية والأدوية، أما العلامات الحمراء فتعني أن المعجون يحتوي على مكونات طبيعية ومكونات كيميائية، والعلامات السوداء تعني أنه يحتوي على مكونات كيميائية فقط.
ماذا يقول الخبراء؟
يرى أطباء الأسنان ومصنعو معاجين الأسنان أن هذه النظرية خاطئة تماما. وفي الواقع، فإن العلامات تخبر أجهزة استشعار الضوء في مصانع معجون الأسنان بمكان نهاية الأنبوب بحيث يمكن قطعه وإغلاقه بشكل صحيح ومحكم.
ومع ذلك، دفعت هذه النظرية الكثير من الأفراد إلى إعادة التفكير في العلامات التجارية الشهيرة لمعاجين الأسنان الموجودة في محلات البقالة، مع استهداف مكونات معينة مثل الفلورايد وعوامل الرغوة.
وحصلت مقاطع الفيديو التي تتبنى نظرية المؤامرة الكاذبة على تيك توك على مئات الآلاف المشاهدات والتعليقات من الأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن لون المربع الموجود على معاجين الأسنان التي يشترونها.
وفي أحد مقاطع الفيديو، يشرح أحد الشباب: "تقول النظرية إن النخب، أو الأشخاص الذين يعرفون الكود، يبتعدون عن ألوان معينة من معجون الأسنان".
من جانبه، قال الدكتور محمد عادل حبيب تسليمي، طبيب أسنان يمارس عمله في العراق، لمتابعيه: "الحقيقة هي أن تلك الألوان لا تعني شيئًا فيما يتعلق بالمكونات الموجودة في معجون الأسنان".
وقالت شركة "سيلفرهيل دينتال" Silverhill Dental المتخصصة في أمراض الفم والأسنان: "إن نظام الترميز اللوني لمعجون الأسنان غير حقيقي ببساطة، فاللون الموجود في الجزء السفلي من معجون الأسنان الخاص بك لا يعني شيئًا على الإطلاق فيما يتعلق بالمكونات، ويجب ألا تستخدمه لمساعدتك في اتخاذ قرار بشأن استخدام معجون الأسنان".
وتدخلت شركة "كولجيت" Colgate عملاق معجون الأسنان، واصفة الأمر بأنه "خدعة"، مضيفة: "بقدر ما نحب فك الرموز السرية، فإن هذا في الواقع ليس لديه ما يمكن تحليله لأنه غير صحيح على الإطلاق".
خطورة الفلورايد
وادعى بعض المستخدمين بأن الفلورايد "سيئ جدًا" و"يسبب مجموعة كاملة من المشكلات العصبية".
وقال الأطباء إن كمية الفلورايد الموجودة في معجون الأسنان، ما لم يبتلعها الشخص مثل الكريمة المخفوقة، فلا آثار سلبية لها على الجهاز العصبي، مشددين على أن الشخص البالغ بحاجة إلى ابتلاع 33 أنبوبًا من معجون الأسنان مرة واحدة ليتعرض للتسمم من الفلورايد.
يذكر أن نشر المعلومات الخاطئة عن الألوان التي توضع على خلفية أنابيب معاجين الأسنان قد دفعت الكثيرين إلى التوجه نحو المنتجات التي تعتبر طبيعية بالكامل وخالية من الفلورايد.