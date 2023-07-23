تقرير: السرطان هو السبب الأول للوفاة في تشيلي

كشفت صحيفة "لاتيرسيرا" التشيلية عن إحصائية صادمة مفادها أن مرض السرطان يعتبر السبب الأول للوفاة في البلد اللاتيني، منذ عام 2019.

وتقول الصحيفة في تقرير لها إنه إذا كانت الأرقام كارثية بالفعل قبل جائحة كورونا، فإن الوباء زادها سوءًا، حيث ركزت الأنظمة الصحية على فيروس كورونا، مما قلل بشكل كبير من أنواع الرعاية الأخرى.

وفي الواقع، يرى "مركز الوقاية من السرطان ومكافحته" أن الوفيات المرتبطة بأي مرض سرطاني تُعزى إلى التأخير في التشخيص والعلاج، ويقدّر أن تتجاوز الحالات 7000 حالة بين عامي 2022 و 2023.

وأضافت الصحيفة أنه نظرًا للاختلافات الجغرافية في تشيلي، تتنوع عوامل الخطر لتشخيص الأورام، مما يؤدي إلى عدم مواجهة هذا المرض بالطريقة نفسها في كل المناطق.

ويميز الخبراء 3 أقاليم، لكل منها نوع من السرطان يحدث بشكل متكرر: سرطان الرئة في إقليم "أنتو فاجاستا"، وسرطان المعدة في إقليم "مويلي" ، وسرطان المرارة في إقليم "لا أروسانيا".

ويؤكد عالم الأورام برونو نيرفي أن حوالي 30 ألف شخص يموتون من هذا المرض كل عام، 3 تشيليين في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، يقدر أن أحد هؤلاء الأشخاص الـ 3 يموت دون فرصة، أي على قائمة الانتظار.