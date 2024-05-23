هل تفيد البطاطس في الحد من الإصابة بأمراض القلب؟

توصلت دراسة حديثة، نشرها موقع "نيوز ميديكال"، إلى أن تناول البطاطس بانتظام قد يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وخضع للدراسة أكثر من 77000 من البالغين النرويجيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً، لمدة متوسطها 33 عاماً ونصف.

وحلل الباحثون استهلاك المشاركين الأسبوعي من البطاطس، بالإضافة إلى خطر الوفاة لجميع الأسباب، والوفاة على وجه التحديد بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض القلب الإقفارية، واحتشاء عضلة القلب الحاد.

وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين تناولوا 14 حبة بطاطس أو أكثر، أسبوعياً، كان لديهم خطر أقل للوفاة الناجمة عن كافة الأسباب مقارنة بأولئك الذين تناولوا 6 حبات أو أقل أسبوعيًا.

ولوحظ اتجاه مماثل، وإن كان أقل وضوحاً، لتقليل خطر الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعند النظر إلى تناول البطاطس التراكمي اليومي، ارتبطت كل 100 جرام إضافية يومياً من البطاطس بانخفاض خطر الإصابة بكافة الأسباب والوفيات القلبية الوعائية بنسبة 4٪.

وقالت الدكتورة سارة جونسون من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا: "تشير هذه النتائج إلى أن تناول البطاطس بانتظام كجزء من نظام غذائي صحي قد يكون له فوائد كبيرة في حماية القلب".

وأضافت: "تشير دراستنا إلى أن المظهر الغذائي الإيجابي للبطاطس قد يفوق أي آثار سلبية محتملة لمحتواها من النشا، على الأقل عندما يتعلق الأمر بمخاطر الوفاة".

ومن المثير للاهتمام أن العلاقة بين تناول البطاطس وانخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية لوحظت فقط لدى الرجال.

ويفترض الباحثون أن هذا قد يكون بسبب الاختلافات في الأنماط الغذائية العامة وطرق تحضير البطاطس بين الجنسين.

وتابعت الباحثة: "من المحتمل أن الرجال في مجتمع دراستنا كانوا يميلون إلى استهلاك البطاطس بطريقة صحية، مثل غليها، بدلاً من قليها، الأمر الذي يمكن أن ينفي بعض الفوائد الغذائية".

ويشير مؤلفو الدراسة إلى أن النتائج التي توصلوا إليها قد تكون قابلة للتعميم بشكل محدود، حيث تم جمع البيانات في النرويج خلال السبعينيات والثمانينيات، عندما اختلفت العادات الغذائية وطرق تجهيز الأغذية عما هي عليه اليوم.

ومع ذلك، تضيف الدراسة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن البطاطس الكاملة غير المعالجة يمكن أن تكون عنصراً قيماً لنظام غذائي متوازن وصحي للقلب.

ويؤكد الباحثون أهمية طريقة التحضير ويشجعون على إجراء المزيد من الأبحاث لتوضيح العلاقة المعقدة بين استهلاك البطاطس وصحة القلب والأوعية الدموية.

وتعدّ البطاطس مصدراً غنياً للعديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم وفيتامين (سي) والألياف الغذائية، وكلها مرتبطة بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، غالباً ما يتم انتقاد البطاطس بسبب ارتفاع نسبة النشا ومؤشر نسبة السكر في الدم فيها، مما قد يساهم في مشاكل التمثيل الغذائي.