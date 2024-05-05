وفاة الأمهات بعد الولادة.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاعا مقلقا في معدل وفيات الأمهات بعد الولادة.

وفي تقرير نشره موقع "سي إن إن"، فقد توفيت أكثر من 1200 امرأة لأسباب تتعلق بالأمومة في عام 2021، بزيادة تقدر بـ754 حالة وفاة مقارنة بعام 2019.

كما لفت التقرير إلى أن معدل وفيات النساء ذوات البشرة السوداء لأسباب تتعلق بالولادة أكثر بالضعف مقارنة بالنساء ذوات البشرة البيضاء أو الإسبانيات.

وتعد الحالات التي تتعلق بالصحة العقلية السبب الرئيس وراء هذه الوفيات، يليها النزيف الشديد، وأمراض القلب، والالتهابات، والجلطات الدموية، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى عدم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وتنوّه الطبيبة توشي، من الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، أن من أسباب ارتفاع معدل وفيات الأمهات إغلاق بعض المستشفيات لقسم الولادة فيها، في حالة يطلق عليها طبيا اسم "الصحاري"، لافتة إلى أن هذا الإغلاق يحرم النساء من الرعاية والأطباء والممرضين المتخصصين.

لكن الطبيبة توشي تقول إن أكثر من 80% من حالات الوفيات يمكن تجنبها عن طريق حث النساء الحوامل وعائلاتهن على ضرورة التحدث مع الطبيب عن أي عارض مقلق، وكذلك الوعي بالنسبة للعلامات التحذيرية المرتبطة بالوفاة، مثل الصداع الشديد، وتورم اليدين أو القدمين، وصعوبة التنفس، والنزيف المهبلي الحاد.

وتشدد على ضرورة طلب المساعدة الطبية فورا في حال التعرض لمثل هذه الأعراض، كما يجب أن تفصح المرأة عن تاريخها في الحمل في كل زيارة لطبيبها.

وتشدد الطبيبة توشي على أن أكثر من نصف وفيات الأمهات يحدث بعد عام من الولادة على الأقل.