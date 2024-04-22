بعد وفاة حالتين.. الغزلان "مشتبه فيها" بنقل عدوى "البريون" للإنسان

كشفت دراسات حديثة عن ظهور حالتين من مرض البريون في الولايات المتحدة؛ ما يشير إلى وجود صلة محتملة بلحوم الغزلان الملوّثة، وهو سيناريو لم يُحدّد بشكل نهائي بعد.

وفي تقرير نشره موقع "gizmodo"، فصّل الباحثون حالة رجل يبلغ من العمر 72 عامًا ظهرت عليه أعراض النوبات الصرعية، ورغم تلقّي العلاج الطبي، فإن حالته تدهورت بسرعة، ما أدى إلى وفاته بعد شهر.

وقد كشف تشريح الجثة اللاحق أنه تُوفي بسبب مرض كروتزفيلد-جاكوب (CJD)، وهو مرض بريون قاتل تشمل أعراضه فقدان الذاكرة، والتدهور العقلي، والتغيرات الشخصية، والتشنّجات، والضعف العضلي، وفقدان الحركة، وفقدان القدرة على التحكم في الحركة، وفي النهاية الوفاة. وقد أكدت التقارير أن رفيقه في الصيد، الذي تناول لحم الغزلان معه، كان تُوفي سابقًا بالمرض نفسه.

وتوجد أمراض البريونات، وهي بروتينات، بصورة طبيعية في أدمغة الحيوانات والبشر، ويمكن أن تصيب البشر والحيوانات على حد سواء. وفي حين أن الوظيفة الطبيعية للبريونات لا تزال غير واضحة، فإن نظيراتها الشاذة يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من التنكّس العصبي، التي تبلغ ذروتها بنتائج مميتة.

وقد أظهرت الحالة سيئة السمعة لاعتلال الدماغ الإسفنجي البقري، أو مرض جنون البقر، إمكانية انتقال أمراض البريون بين الأنواع، حيث تفشّى المرض في أواخر التسعينيات بين الأفراد الذين تناولوا لحوم البقر الملوّثة.